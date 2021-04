Parma, Lucarelli: «Chi calpesta i valori del calcio è un pessimo imprenditore»

Lucarelli a Dazn: le dichiarazioni pre Juve Parma. Le parole del dirigente dei ducali prima del match di Serie A

Lucarelli ha parlato a Dazn prima di Juve Parma.

RABBIA – «Mi auguro che la rabbia sia rimasta. Abbiamo buttato via una partita che avevamo vinto, dobbiamo cercare di tirare fuori tutto quello che abbiamo. Fino a quando la matematica non ci condanna, ci dobbiamo provare per la proprietà e per i tifosi».

SUPERLEGA – «Un uomo che vuole diventare presidente di una società, oltre che essere un imprenditore deve essere un uomo di sport. I valori dello sport sono meritocrazia e competizione. Se si calpestano questi valori creando una lega solo per ricchi con l’unico scopo di sistemare il bilancio, quest’uomo dimostra che è un pessimo imprenditore e un pessimo uomo di sport».