Parma, Maresca: «C’è tanto lavoro da fare, anche a livello mentale»

Enzo Maresca, tecnico del Parma, ha parlato dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Lecce di Baroni.

MATCH – «La gara di oggi ci può servire per il futuro. Sapevamo già che ci sarebbe stato tanto lavoro davanti, ci sta: abbiamo iniziato solo da un mese. C’è tanto lavoro da fare, che faremo. Proveremo a fare qualcosina in più già dalla prossima gara. No, non penso sia stato un calo di tensione. La squadra viene da un’annata particolare, pertanto alle prime difficoltà gestisce male la reazione. Dopo l’1-1 abbiamo fatto fatica a rimetterci a posto. Bisogna lavorare tanto, anche a livello mentale».

BUFFON E VAZQUEZ – «Sono giocatori che dovranno darci una mano, sia in campo ma soprattutto fuori, per la gestione di queste difficoltà. E’ un discorso che ci portiamo dietro dalla scorsa stagione».