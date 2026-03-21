Parma, Cherubini dopo il KO con la Cremonese: «I fischi dei tifosi sono meritati, dobbiamo rimanere uniti. La salvezza…»

L’amministratore delegato del Parma, Federico Cherubini, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata in campionato contro la Cremonese

Intervenuto nel corso del postpartita di Parma Cremonese, l’amministratore delegato dei ducali, Federico Cherubini, ha parlato così ai microfoni di Dazn commentando la contestazione da parte della propria tifoseria dopo la sconfitta.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PAROLE – «I fischi sono meritati e non c’è nulla da polemizzare su questo, la fotografia è corretta. Credo sia normale che il pubblico di fronte a una prestazione come quella di oggi abbia manifestato il suo dissenso. Noi dobbiamo rimanere uniti in questo momento e sapere che l’obiettivo che si pensava fosse vicino è ancora molto lontano. L’ho detto prima del Torino e adesso serve essere concentrati per le ultime 8 partite. Non credo sia mancata la concentrazione, purtroppo veniamo da una prestazione molto negativa e l’obiettivo sarà ancora difficilissimo da raggiungere. La sosta arriva al momento giusto per permetterci di ricompattare la squadra».