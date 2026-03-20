Parma, parla Cuesta: «Servirà determinazione e qualità. Tifosi? Daremo tutto per renderli orgogliosi!»

Parma, il tecnico dei ducali Cuesta parla in conferenza: «Servirà determinazione e qualità. Tifosi? Daremo tutto per renderli orgogliosi!»

Parma e Cremonese sarà la sfida della 30ª giornata di Serie A al Tardini. Le due squadre arrivano al match separate da dieci punti: i gialloblù, dodicesimi, affrontano lo scontro salvezza con maggiore serenità, mentre la Cremonese è terzultima e ha bisogno di punti pesanti.

Alla vigilia della sfida, Carlos Cuesta ha analizzato in conferenza stampa il momento della squadra

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SQUADRA– «Frigan, Almqvist, Cremaschi e Bernabé non ci saranno. Bernabé non è ancora pronto fisicamente. Gli altri però sono tutti disponibili, e porteremo in prima squadra anche Mena Martinez, della Primavera»

MOMENTO – «Abbiamo approcciato in maniera equilibrata. Purtroppo sappiamo di non aver fatto benissimo alcune cose, che è proprio il motivo per cui abbiamo subito 4 gol contro il Torino. Affrontiamo ogni gara alla stessa maniera: con consapevolezza. Servirà determinazione e qualità. »

MESSAGGIO AI TIFOSI – «Daremo tutto per renderli orgogliosi, è quello che cerchiamo di fare ogni giorno. Vogliamo il loro calore, come ci hanno sempre dimostrato fin qui. Non posso che promettere che daremo il massimo, sperando che con il loro tifo e il nostro lavoro arriveremo a fare una bella partita».



