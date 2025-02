Il neo allenatore dei gialloblù Cristian Chivu nella giornata di oggi ha diretto il primo allenamento. Il report della sessione pomeridiana.

Nella giornata di oggi si è tanuta la prima seduta di allenamento del Parma diretta da Cristian Chivu. Il neo allenatore gialloblù soltanto ieri è stato annunciato come nuovo allenatore dei ducali dopo l’esonero di Pecchia. A seguire il report ufficiale del primo allenamento guidato da Chivu.

REPORT – «La squadra, dopo la riunione tecnica, è entrata sul campo 1 agli ordini del nuovo allenatore alle ore 14:30: poco più di un’ora mezza di lavoro, per una seduta che ha previsto lavoro atletico, attivazione tecnica e un’esercitazione tattica generale. Una giornata molto intensa per l’allenatore e lo staff, cominciata già al mattino presto, con le prime riunioni per organizzare il lavoro di campo con la squadra: in vista del match contro il Bologna, il programma prevede una seduta di allenamento nella mattina di mercoledì 19 febbraio».