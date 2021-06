Parma, si tenta il colpo Vazquez: l’argentino ha lasciato il Siviglia

Il Parma vorrebbe riportare in Italia Franco Vazquez: il fantasista argentino ha lasciato il Siviglia per fine contratto

Il Parma vorrebbe riportare in Italia Franco Vazquez. Il fantasista argentino, che ha lasciato il Siviglia per fine contratto, è la nuova idea del club gialloblù.

Come riportato da Sky Sport, molto dipenderà dalla volontà del calciatore, che vorrebbe giocare ancora a grandi livelli e non scendere in Serie B. D’altro canto, il jolly potrebbe essere il tecnico Enzo Maresca, che ha giocato con Vazquez in Spagna.