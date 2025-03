Parma Torino, Vanoli con due dubbi in mediana: il punto verso la sfida coi ducali 

Parma Torino di SerieA si avvicina, Paolo Vanoli prosegue gli allenamenti al Filadelfia con due dubbi per la sua mediana, ecco le ultime dal Filadelfia

Un altro weekend di Serie A è in arrivo. Nel palinsesto del massimo campionato italiano – arrivato alla sua apparizione numero 28 – c’è anche spazio per Parma Torino, sfida che vedrà i ducali di Cristian Chivu e i granata di Paolo Vanoli affrontarsi sul manto erboso del Tardini sabato 8 marzo alle 15. Ed è proprio in previsione della gara in terra emiliana che Paolo Vanoli dovrà fare i conti con due dubbi (alquanto importanti) nella propria mediana.

Di chi si tratta? Ve lo diciamo subito. Per prima cosa è giusto ricordare come il Toro sia tornato ad allenarsi tra le mura del Filadelfia lo scorso martedì dopo la convincente vittoria confezionata contro il Monza. Ed è proprio ai margini del ‘Gran Prix’ in terra brianzola che Vanoli ha subito suonato la carica verso successiva (in arrivo coi gialloblu appunto): «Abbiamo grande qualità ma è fondamentale tenere i piedi per terra. Lotteremo fino alla fine per fare il meglio possibile». Prima di chiosare con un messaggio per i tanti tifosi che l’hanno accompagnato negli ultimi appuntamenti: «Lo dobbiamo ai nostri tifosi che anche oggi ci hanno fatto sentire a casa».

Gli stessi sostenitori che si presenteranno numerosissimi anche per questo Parma Torino e che – come lo stesso allenatore ex Venezia – si domandano se avranno modo di godere o meno delle giocate di Adrien Tameze e Ivan Ilic. A dire il vero la situazione dei due mediani granata è diametralmente opposta. Iniziando dal francese, l’ex Verona è reduce da un trauma distrattivo del soleo sinistro accusato nella gara contro il Genoa. Il periodo di degenza per lui dovrebbe (condizionale obbligatorio) essere quasi terminato, dunque saranno decisive le ultime sedute per valutare al meglio le condizioni.

E Ilic? Il serbo è rientrato all’ombra della Mole dopo il trasferimento saltato all’ultimo istante allo Spartak Mosca. Per lui le noie muscolari di gennaio sono ormai un lontano ricordo, ma è indubbio che dovrà ancora ritrovare la giusta condizione fisica per potersi ritagliare un minutaggio importante in campo. In ogni caso, sia per quanto concerne il numero 61 che l’omologo con la casacca numero 8, con ogni probabilità arriveranno preziosi aggiornamenti nell’imminente conferenza stampa di mister Vanoli. Occhi rivolti a domani mattina, quando il tecnico presenterà Parma Torino.