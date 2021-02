Parma, Udinese e Spezia decisive per D’Aversa. E Krause arriva in città

La panchina di Roberto D’Aversa balla: le prossime due partite contro Udinese e Spezia saranno decisive

La panchina di Roberto D’Aversa traballa e non poco. Dopo aver sostituto al Parma Fabio Liverani, l’allenatore non ha conquistato i risultati sperati con la squadra che adesso si trova in piena lotta retrocessione. E così, come riportato da La Gazzetta dello Sport, le prossime due partite contro Udinese e Spezia saranno decisive per il suo futuro: sbagliarle vorrà dire esonero.

Intato il presidente Krause vuole far sentire la propria presenza alla squadra e oggi, con un jet privato, arriverà a Parma per sostenerla. Prima dell’allenamento odierno incontrerà i suoi ragazzi per saggiarne le motivazioni e caricarli in vista dei prossimi impegni.