Partite Bundesliga 26ª giornata: risultati e gol in diretta LIVE

Partite Bundesliga 26ª giornata: risultati, gol e marcatori dei match del massimo campionato tedesco. Tutti gli aggiornamenti

Tutto pronto per la ripartenza della Bundesliga, il massimo campionato tedesco di calcio. La 26ª giornata inizia alle 15.30 con l’atteso derby della Ruhr tra Borussia-Dortmund e Schalke 04 per poi chiudersi lunedì alle 20.30 con Werder Brema-Bayern Leverkusen.

Partite Bundesliga 26ª giornata LIVE:

Sabato 16 maggio 2020

Borussia Dortmund-Schalke 04 (aggiornamenti a partire dalle 15.30)

Augsburg-Wolfsburg (aggiornamenti a partire dalle 15.30)

Fortuna Düsseldorf-Paderborn (aggiornamenti a partire dalle 15.30)

Hoffenheim-Hertha (aggiornamenti a partire dalle 15.30)

RB Lipsia-Friburgo (aggiornamenti a partire dalle 15.30)

Eintracht Francoforte-Borussia Mönchengaldbach (aggiornamenti a partire dalle 18.30)

Domenica 17 maggio 2020

Colonia-Mainz (aggiornamenti a partire dalle 15.30)

Union Berlino-Bayern Monaco (aggiornamenti a partire dalle 18.00)

Lunedì 18 maggio 2020

Werder Brema-Bayer Leverkusen (aggiornamenti a partire dalle 20.30)

Partite Bundesliga in tv oggi: dove seguirle

Ritorna finalmente il campionato tedesco e la programmazione televisiva metterà a disposizione degli utenti tutta la giornata. Si parte con il derby tra Borussia Dortmund e Schalke 04, con la diretta GOL di tutte le partite in contemporanea. Alle ore 18.30 in campo l’Eintracht. Ecco dove seguirle in tv e streaming.