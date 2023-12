L’ otto matto di “Super Mario” Pasalic: più soluzioni e una nuova rinascita con l’Atalanta

Pasalic è ritornato “Super Mario” in una nuova veste tecnico tattica: l’Atalanta ha recuperato un giocatore decisivo

L’Otto matto. Uno dei bonus che se lo prendevi su Mario Kart ti permetteva di usufruire ogni singola arma per fermare gli altri corridori e arrivare al primo posto (ovviamente se utilizzato con astuzia). L’Atalanta dopo qualche gara d’appannamento, ha potuto usufruire del suo “otto matto” che, guarda caso, porta lo stesso numero di un Mario ritornato “Super”: ovvero Pasalic.

Inizialmente sembrava una stagione anonima all’interno dello scacchiere atalantino, un giocatore che aveva perso smalto, ma soprattutto la sua identità tecnico tattica: collassando definitivamente nelle gare contro Torino e Udinese, peccando anche di testa come tutta la squadra.

Poi arriva la “svolta” tecnico tattica tra Milan, Rakow e infine Salernitana: un ruolo sempre di costruzione, ma che non si limiti soltanto alla trequarti, bensì anche nella linea mediana del campo dandogli la possibilità di avere più spazi di manovra, e all’occorrenza sganciarsi per provare nuovi inserimenti, considerando anche una buona dose di lavoro sporco.

Non c’è neanche da sottovalutare l’intesa con Koopmeiners, dove gli scambi di posizione avvenivano in maniera perfetta, anche se ieri nel secondo tempo era Pasalic ad avanzare con Koop a disegnare dietro: compensando pure la mancanza di Ederson (che ieri non era in forma). Non sarà più quel trequartista puro degli anni d’oro della Champions, ma sicuramente qualcosa di più completo citando Gasperini. L’incarnazione dell’Otto Matto dell’altro SUper Mario: più soluzioni, più carte a disposizione e ovviamente essere (nuovamente) decisivo, coronando al meglio le 200 presenze con l’Atalanta.