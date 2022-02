Bruno attacca Allegri: «A giocar così uccide Dybala»

Pasquale Bruno a Radio Deejay ha lanciato un attacco ad Allegri riguardo l’impiego di Dybala. Le sue parole sull’allenatore della Juventus:

DICHIARAZIONI – «Dybala e Morata a 60 metri dalla porta: giocando così questi faranno pochi gol secondo me, non hanno idea di dove sono. Giocando così Dybala lo uccidi, fisicamente non ce la fa. Vlahovic fenomeno? Ho grossi dubbi, deve imparare diverse cose ed è stato pagato una cifra esorbitante».