Pastore: «Alla Roma tre anni senza giocare. Mai pensato di smettere»

Javier Pastore, ex fantasista della Roma ora all’Elche, ha ripercorso la sua carriera in giallorosso. Le dichiarazioni ai microfoni di Football Show.

ROMA ED ELCHE – «Ho passato 3 anni in Italia dove non ho avuto la possibilità di giocare. Ora sto molto bene all’Elche. Avevo perso la fiducia, ma non ho mai pensato di smettere».