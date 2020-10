Pastorello sicuro: «Lukaku è il miglior attaccante del mondo»

Romelu Lukaku è partito alla grande in questa stagione ed il suo agente, Pastorello, lo incorona quale miglior attaccante al mondo

Federico Pastorello, agente di Romelu Lukaku, ha parlato dell’attaccante dell’Inter ai microfoni di Sky Sport Uk.

«Alla fine, si può dire che quella di portarlo in Italia sia stata la scelta giusta. In particolare, in Italia si è sentito in una grande famiglia. I tifosi nerazzurri lo amano incredibilmente. Per qualità, attitudine e mentalità, è attualmente il miglior attaccante del pianeta».