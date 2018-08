Noto per i suoi problemi con l’alcolismo, Paul Gascoigne è finito nuovamente nei guai: l’ex Lazio e Tottenham è stato accusato di violenza sessuale

Considerato uno dei calciatori più talentuosi della sua generazione, Paul Gascoigne non è mai riuscito ad esprimere appieno il suo enorme potenziale. Il suo carattere trasgressivo ed eccentrico non gli hanno permesso di consacrarsi nell’Olimpo del calcio mondiale, nonostante i successi ottenuti con le maglie di Lazio e Tottenham. Negli ultimi anni l’inglese è stato al centro della ribalta mediatica per i suoi problemi con l’alcolismo e per alcuni disturbi psichici, sempre più gravi, ma nelle ultime ore sono arrivati nuovi guai con la giustizia.

Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, Paul Gascoigne è stato fermato dalle forze dell’ordine lo scorso 20 agosto 2018: il motivo? L’accusa di una donna di violenza sessuale. La vicenda ha avuto luogo su un treno, con l’ex Nazionale inglese che l’avrebbe “toccata in modo inappropriato”, costringendo la londinese a rivolgersi alla polizia. L’ex calciatore è stato arrestato con l’accusa di molestie.