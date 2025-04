Paura per Luka Romero: l’ex Milan e Lazio è finito in ospedale dopo un brutto scontro di gioco! Il comunicato

Attimi di paura per l’ex Milan e Lazio Luka Romero: è finito in ospedale dopo un brutto scontro di gioco! Il comunicato del club

Momenti di apprensione per L’ex Lazio e Milan Luka Romero, giovane attaccante classe 2004 del Cruz Azul, che durante la partita contro il Toluca ha subito un violento scontro con Jesús Gallardo. L’incidente ha richiesto il trasferimento immediato in ospedale per accertamenti. Fortunatamente, il club messicano ha rassicurato tutti con un comunicato ufficiale:

COMUNICATO – Ieri, durante la partita contro il Toluca, il nostro giocatore ha subito un trauma che ha richiesto il trasferimento in un ospedale vicino per accertamenti. Oggi Luka Romero è fuori pericolo, è sotto osservazione e sta seguendo il protocollo per le commozioni cerebrali stabilito dalla FMF. Nei prossimi giorni riprenderà gradualmente ad allenarsi.