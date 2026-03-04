Paura per Gregucci: malore improvviso e stop forzato, ecco quali partite dovrà saltare

Lo staff medico della Sampdoria ha imposto un periodo di riposo all’allenatore dopo aver avvertito problemi fisici

Un’improvvisa battuta d’arresto ha scosso la Sampdoria alla vigilia di una fase cruciale della stagione di Serie B. L’allenatore Angelo Gregucci non potrà essere in panchina a causa di un problema di salute che lo ha costretto a fermarsi su indicazione del medico societario. La decisione ha portato all’annullamento della conferenza stampa della vigilia in programma a Bogliasco e ha fatto sorgere dubbi sulle condizioni generali del tecnico.

In vista dei prossimi impegni di campionato, la squadra sarà affidata ufficialmente a Salvatore Foti, vice allenatore che ha ricevuto dalla società la delega per assumere formalmente il ruolo di primo tecnico. La deroga concessa dalla FIGC permette a Foti di guidare la squadra nonostante non sia in possesso della licenza UEFA Pro, una situazione già al centro di verifiche della federazione nelle settimane scorsa.

Incertezza sul ritorno di Gregucci

L’assenza forzata di Gregucci arriva in un momento delicato sia sotto il profilo dei risultati sia per la gestione della stagione. Al di là dell’immediata pausa imposta dai medici, resta da capire se il tecnico potrà riprendere il proprio ruolo in tempi brevi o se questo stop rappresenterà l’inizio di un periodo più lungo lontano dalla panchina. Di sicuro, salterà le prossime due partite contro la Juve Stabia, in programma questa sera, e quella col Frosinone di Massimiliano Alvini. Il campo può attendere, la salute prima di tutto.