Pavard Inter, resta a Milano: respinto l’assalto del Neom. L’Arabia non sfonda, i nerazzurri blindano il francese

Pavard Inter, il club saudita aveva provato a strappare il difensore ai nerazzurri: decisiva la volontà del giocatore, che vuole restare in Europa

In un mercato sempre più influenzato dalle maxi-offerte provenienti dall’Arabia Saudita, l’Inter può sorridere: Benjamin Pavard resterà a Milano. Nonostante il forte interesse del Neom SC, il difensore francese ha risposto con fermezza alle avances arrivate da oltre confine, ribadendo la sua volontà di rimanere in Europa e confermando la sua centralità nel progetto tecnico nerazzurro.

A rivelare il retroscena è stato direttamente il tecnico del club saudita, Christophe Galtier, che al termine dell’amichevole tra Roma e Neom ha ammesso il tentativo di convincere l’ex Bayern: «È un giocatore fantastico, conosco molto bene l’uomo e il calciatore. Abbiamo cercato di convincerlo a venire, ma ha molte offerte e forse vuole restare in Europa perché a fine stagione ci sarà il Mondiale. Ma, Benjamin: se vuoi venire, vieni pure…», ha dichiarato sorridendo alle telecamere.

Una testimonianza che conferma il valore di Pavard sul mercato internazionale: il francese resta un obiettivo di assoluto prestigio per diversi club, ma al tempo stesso un tassello insostituibile per l’Inter di Cristian Chivu. Arrivato la scorsa stagione per dare solidità e qualità alla retroguardia, il campione del mondo 2018 ha dimostrato di adattarsi perfettamente alla difesa a tre, diventando una pedina preziosa anche per la fase di costruzione dal basso.

Il rifiuto dell’Arabia assume un significato importante anche in chiave calciomercato. I nerazzurri, che nelle ultime sessioni hanno dovuto far fronte a pressioni estere per alcuni dei loro big, in questo caso non hanno neppure dovuto sedersi a un tavolo di trattativa: è stato lo stesso giocatore a bloccare sul nascere qualsiasi discorso. Una presa di posizione che ribadisce il suo legame con il club e la determinazione a restare protagonista in Serie A e Champions League.

La decisione di Pavard di non cedere alle sirene arabe rappresenta dunque una vittoria doppia per l’Inter: da un lato la conferma di un leader difensivo, dall’altro un messaggio forte al mercato, che certifica come il progetto nerazzurro sia competitivo al punto da convincere i suoi campioni a restare.

Per i tifosi interisti, l’esito della vicenda è chiaro: il futuro di Pavard resta a San Siro, con l’obiettivo di continuare a vincere e presentarsi al prossimo Mondiale da protagonista.