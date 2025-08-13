Pavard Inter, dalla Francia sicuri: l'offerta per il big

Pavard Inter, dalla Francia non hanno dubbi e lanciano una bomba di calciomercato, ecco l’offerta per il nerazzurro! Vediamo cosa filtra attualmente

Il Galatasaray non ha intenzione di fermarsi dopo gli acquisti di Victor Osimhen e Leroy Sané e sta seriamente valutando l’idea di puntare su Benjamin Pavard, difensore dell’Inter e della Nazionale francese, legato al club nerazzurro fino al 2028 con un contratto che prevede un ingaggio di 5 milioni di euro netti all’anno. Secondo quanto riportato da L’Équipe, l’ex giocatore del Bayern Monaco non sarebbe indifferente all’idea di trasferirsi in Turchia. Il quotidiano francese sottolinea che Pavard ha seguito in passato alcune partite della Süper Lig, il che suggerirebbe un interesse concreto per il campionato turco.

Per quanto riguarda l’Inter, la società potrebbe essere disposta a valutare una cessione di Pavard qualora arrivasse un’offerta tra i 15 e i 25 milioni di euro.

Il Galatasaray, dopo aver già speso ingenti somme per i trasferimenti di Osimhen (75 milioni) e Sané (con un contratto da 9 milioni netti all’anno), mira a rafforzare la propria difesa con un giocatore di esperienza internazionale come Pavard. Inoltre, la finestra di mercato in Turchia si chiuderà il 12 settembre, offrendo al club un vantaggio temporale rispetto ai club europei per completare l’operazione.

Per quanto riguarda Pavard, finora ha rifiutato proposte provenienti dal campionato saudita, preferendo rimanere in Europa, in particolare in vista del Mondiale 2026. Non sembra essere stato attratto nemmeno dalle offerte di club inglesi e spagnoli non qualificati per la prossima Champions League. Nonostante il richiamo del progetto del Galatasaray, la sua priorità resta la permanenza in Italia con l’Inter, con l’obiettivo di difendere lo Scudetto sotto la guida di Cristian Chivu. Tuttavia, il forte interesse turco e la possibilità di giocare in un campionato ambizioso potrebbero spingerlo a riflettere. Le prossime settimane riveleranno se l’operazione Pavard-Galatasaray rimarrà un’ipotesi o diventerà una realtà di mercato.