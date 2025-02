Cagliari, senti Pavoletti: «Accetto la squadra per amore di questi colori. Voglio raggiungere a tutti i costi quell’obiettivo»

Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla squadra rossoblu. Le ultime novità

Il capitano del Cagliari, Leonardo Pavoletti , ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Serie A. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal numero 30 rossoblù, riprese da CagliariNews24, che ha parlato di uno dei suoi obbiettivi. Le sue parole:

BANDIERA – «Sono qui da 8 anni, la prospettiva è quella. Non voglio trascinarmi troppo. Accetto di stare in panchina, ma non lo accetto completamente. Vorrei comunque fare il calciatore perché mi sento un calciatore. Sento ancora il fuoco dentro che non mi fa andare a letto tranquillo se non do’ tutto quello che voglio dare. Una motivazione? Vincere il premio di MVP a fine partita. Lo voglio vincere almeno una volta. Se non incido non mi piace, devo stare sul pezzo. La testa è sempre lì: fame e voglia di giocare. Deve essere però tutto naturale. Voglio essere utile e prendermi delle gioie personali perché vuol dire che “sono nella squadra”».