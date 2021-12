Cagliari, Pavoletti ai tifosi: «Avete ragione, ma vi prego stateci vicini»

Leonardo Pavoletti ha parlato con i tifosi al termine della partita persa contro l’Udinese all’Unipol Domus

Al termine della sfida persa contro l’Udinese, Leonardo Pavoletti è rimasto a colloquio con i tifosi. Le parole dell’attaccante rossoblù:

PAROLE – «Stiamo facendo schifo. Se sapessimo il problema non saremmo in questa condizione. Se pensate che siamo contenti perché abbiamo un bell’ingaggio vi sbagliate. Io capisco la vostra contestazione, ma se ora tutte le volte che sbagliamo senti lo stadio che mormoreggia non è facile. Sappiate che non è una cosa personale, stiamo male tutti. Avete ragione ad essere incazzati. Io e Joao siamo da più tempo qui, ci mettiamo noi la faccia per questo motivo. I miei compagni non sono qui perché è difficile spiegare. Io lo faccio perché sono qui da 5 anni. Stiamo in una situazione difficilissima, cerchiamo di trovare un equilibrio tutti insieme. Vi prego, stateci vicini».

