Pecchia: «Il risultato non mi soddisfa, abbiamo avuto voglia di confrontarci con una big» - Calcio News 24

Le parole di Fabio Pecchia, tecnico del Parma, dopo il pareggio ottenuto dai ducali contro la Juventus in trasferta

Fabio Pecchia ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio del Parma contro la Juve. Di seguito le sue parole.

PAREGGIO – «Il risultato non mi soddisfa. Abbiamo avuto voglia di giocare e confrontarci con una squadra forte, in un ambiente bellissimo. Sapendo di dover soffrire e con tanto lavoro difensivo: dopo una partita del genere, devi uscirne con la rabbia giusta. Abbiamo creato tanti presupposti per fare gol ma a casa portiamo troppo poco».

OCCASIONE NEL FINALE – «Abbiamo subito inevitabilmente la Juventus, ma difendendoci con ordine. E in ripartenza ci siamo trovati in certe situazioni che fanno rabbia. Bisogna vincere le partite».

PIU’ A VOSTRO AGIO A GIOCARE CON LE BIG – «Abbiamo fatto tante buone partite, avendo però dei cali di tensione che ce ne hanno compromesse alcune, vedi Udinese o Cagliari. Però l’idea in questa prima parte di campionato è giusta, vogliamo giocarci le partite nel nostro modo. Però troppo spesso ora usciamo col rammarico perché potevamo vincere».

IDEA DI PARTENZA – «Si pensa che noi siamo più pericolosi in ripartenza, ma i nostri gol arrivano da azioni più manovrate. Abbiamo bisogno di farlo per poi attaccare gli spazi. Prendere un gol in ripartenza a Torino è un po’ un paradosso ma voglio che la squadra giochi in questo modo e in alcuni momenti se la rischi anche».

KEITA PER HERNANI – «Sapevo del ritorno della Juve. E con Sohm abbiamo non solo palleggio, ma anche possibilità di ribaltare l’azione. Non era solo fase difensiva a quel punto e con Sohm e Hernani avevamo la possibilità di ripartire. Ho pensato di difendere più con la palla e non solo correndo dietro la Juve».