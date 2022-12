Pecci: «Toro, apri il Filadelfia ai tifosi»

Eraldo Pecci, calciatore dell’ultimo Toro scudettato, parla del Filadelfia: «Deve essere un punto di riferimento per i tifosi»

É stato uno dei grandi protagonisti dello scudetto del 1976 e come tale Eraldo Pecci occupa un grande posto nel cuore della gente granata. Per il compleanno del Toro ha detto la sua sul Corriere della Sera.

SCUDETTO 1976 – «Il mondo va avanti veloce ma le amicizie e i rapporti sono più forti del tempo. Certo che il Toro è stato un momento particolarmente importante della mia carriera, e qui di amici ne ho tanti…».

FILADELFIA AI TIFOSI – «Non compreremo mai Messi, quindi il Toro per essere speciale si deve stringere attorno ai suoi simboli. Deve essere la squadra della gente. Luoghi come il Filadelfia e Superga devono essere punti di riferimento per i tifosi, anche se so che i tempi sono cambiati. Ma se vuole, le cose si fanno».