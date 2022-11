Do you remember? Il Toro a Roma come nel  1976

Il Torino è tornato ai tempi dello scudetto. Il titolo è forte ma riproduce ciò che è successo nella sfida dell’Olimpico nell’indimenticabile 1975-76. Precisazione: quando giallorossi e granata si affrontano nella Capitale e finisce in parità, l’1-1 è assolutamente dominante. Prima di ieri era successo per 4 volte di fila e la serie era proprio iniziata nell’annata più bella per il popolo granata.

A portare in vantaggio il Toro ci pensò Ciccio Graziani, l’uomo che più di ogni

altro ha una parte in questa storia perché ha giocato in entrambi i club ed è stato in più circostanze accostato a Belotti, che ieri si è divorato la vendetta dell’ex con il rigore sbagliato. A fare la parte di Matic all’epoca ci pensò Matic, senza peraltro dover aspettare i tempi di recupero.