Roma, Pedro: «Derby contro la Lazio incredibile, i tifosi a Trigoria poi...»

Pedro si prepara al derby contro la Lazio: ecco le dichiarazioni dello spagnolo in vista della stracittadina il prossimo week-end

Pedro, attaccante della Roma, parla del derby contro la Lazio ai canali ufficiali giallorossi. Le dichiarazioni riportate da Lazionews24.

«Sono veramente felice di essere arrivato qui e di giocare con la maglia della Roma. Il primo anno è difficile, quando giochi senza tifosi le emozioni non sono le stesse. Il Derby è incredibile qui per i tifosi, per la gente che viene a supportare la squadra a Trigoria, è veramente incredibile. Ho giocato altri Derby, sono delle partite sentite e sono molto belle da giocare. Spero di vincere questo nuovo Derby contro la Lazio».