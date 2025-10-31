Pedro Lazio, è finita? L’attaccante annuncia l’addio nel post partita dell’Arena Garibaldi dopo lo 0-0 contro il Pisa: «Questo sarà il mio ultimo anno in biancoceleste»

Pedro Lazio, è finita? L’attaccante spagnolo, protagonista con la maglia della Lazio, ha annunciato che questa sarà la sua ultima stagione

Nel post partita del match di campionato, Pedro ha ufficializzato una decisione che segna la fine di un’epoca. L’attaccante spagnolo, 38 anni, ex Barcellona, Chelsea e Roma, ha annunciato ai microfoni di Sky Sport che questa sarà la sua ultima stagione con la Lazio. Un addio che arriva dopo anni di esperienza, leadership e professionalità, qualità che lo hanno reso un punto di riferimento per lo spogliatoio biancoceleste.

L’ANNUNCIO DEL RITIRO – «Sicuramente questo è il mio ultimo anno alla Lazio. Voglio godermi ogni partita, ogni momento, e lasciare un buon ricordo ai tifosi. Il mio obiettivo è chiudere aiutando la squadra a tornare in Europa, perché è lì che merita di stare».

LO SGUARDO AL FUTURO – «Ogni giorno che passa mi avvicina un po’ di più al ritiro. Non so quanti altri anni giocherò, ma sento che è arrivato il momento di pensare al futuro. Voglio chiudere bene questa avventura, con la stessa passione con cui l’ho iniziata».

In conferenza stampa lo stesso Pedro ha poi evidenziato una particolare difficoltà che sta riscontrando nel gioco di Sarri, oltre ad aver parlato del ruolo non consono, secondo il calciatore spagnolo, alle sue caratteristiche.

SUL MODULO DI SARRI – «Il modulo? Mi lascia un po’ fuori, non trovo spazio. Ho detto al mister che giocare sull’esterno per me è molto difficile, mi costa tanto fare il lavoro che chiede lui. Per questo ora senza il Taty posso fare il falso nove, ma non sono un giocatore d’area di rigore, devo stare tra le linee».

