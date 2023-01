Pelé, la proposta di Infantino: «Uno stadio con il suo nome in ogni paese»

La proposta di Gianni Infantino alla veglia di Pelé: «In ogni paese della FIFA ci sia uno stadio che porti il suo nome»

Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha voluto essere presente all’ultimo saluto per Pelé. A Vila Belmiro ha lanciato anche questa proposta.

PAROLE – «Tutto il mondo, anche quello che non ha mai visto giocare Pelé, sa quello che ha rappresentato per il calcio, facendo innamorare tanta gente a questo sport. O Rei è eterno. Siamo qui con tristezza, ma anche col sorriso perché lui ce ne ha regalati tanti. Come FIFA omaggiamo Pelé con un minuto di silenzio in tutte le partite. Chiederemo che tutti i paesi del mondo abbiano almeno uno stadio intitolato a Pelé in modo che i bambini conoscano la sua importanza».