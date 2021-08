Roma, Pellegrini: «Mi sento migliorato con Mourinho, si alza l’asticella»

Lorenzo Pellegrini ha parlato prima della gara di Conference League con il Trabzonspor: ecco le parole del capitano della Roma

Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara di Conference League contro il Trabzonspor.

SENSAZIONI – «Molto positive, stiamo cercando di apprendere ciò che ci chiede Mourinho. Siamo molto più compatti, lavoriamo di squadra e abbiamo tanta voglia di fare bene. Non abbiamo mai mollato di un centimetro nel precampionato, abbiamo lavorato sulla mentalità che deve essere vincente».

COSA CAMBIA – «Mi sento molto migliorato, cerco di fare il meglio per la squadra. Dobbiamo acquisire una mentalità che ci possa far vincere non solo una volta, ma abituarci alla vittoria. Dobbiamo pensare partita dopo partita e affrontare ogni gara come fosse l’ultima».