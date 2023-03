Pellegrini: «Vialli sognava di diventare presidente della Sampdoria»

Le parole di Luca Pellegrini, ex calciatore della Sampdoria, sul desiderio di Gianluca Vialli per il club blucerchiato

Luca Pellegrini, ex calciatore della Sampdoria, ha svelato un retroscena legato a Gianluca Vialli al Il Secolo XIX.

PAROLE – «Il 19 agosto scorso Vialli era a Grumello Cremonese. Ci disse: “Chi passa di qua, venga a trovarmi”. Non dovevo passarci, ma volevo stare con lui, con calma. Anni prima Luca aveva cambiato atteggiamento con me, un giorno ci siamo parlati e chiariti a cuore aperto. Mi disse: “Luca, credevo che mi ritenessi uno di quelli che ti avevano fatto fuori. Sappi che io non c’entro nulla”. Era un Vialli spirituale, quasi mistico, aveva una grande pace interiore. Sognava di diventare presidente della Sampdoria, forse quel sogno era anche una risposta a Mancini diventato ct. Non voglio essere frainteso, dico solo che loro si sono sempre stimolati a vicenda. Ma c’è stato il bell’epilogo di rivederli insieme in azzurro».