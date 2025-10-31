Pellegrino si racconta: «Eredità di Crespo al Parma? Ha inciso perché sapevo questa cosa. Il mio gol alla Juve resterà indimenticabile. Ecco cosa faccio tutti i giorni»

Parma, Pellegrino attaccante del Parma, ha parlato ai microfoni di Chiamarsi Bomber tra idoli argentini, meditazione quotidiana e aneddoti

In una lunga intervista rilasciata alla pagina social Chiamarsi Bomber, Mateo Pellegrino, attaccante argentino classe 2001 del Parma, ha parlato a cuore aperto del suo percorso in Italia, dei modelli che lo hanno ispirato e dei suoi obiettivi per la stagione in corso. Figlio d’arte e cresciuto nel solco dei grandi attaccanti sudamericani, il centravanti ducale ha raccontato curiosità e aneddoti del suo quotidiano, tra serietà e ironia.

GLI ARGENTINI E L’EREDITÀ DI CRESPO – «Ha inciso abbastanza perché sapevo che gli argentini hanno fatto molto bene qua e che ai tifosi piacciono molto i giocatori del mio Paese. Diciamo che è stato un plus per la mia scelta. L’attaccante più forte della storia del Parma? Hernan Crespo».

TRA MEDITAZIONE E VITA A PARMA – «Sì, è vero, tutti i giorni. Mi piace perché so e sento che mi fa bene, lo faccio per quello. La raccomando a tutti, se hanno la possibilità di farla, è bellissimo. Cosa mi piace di Parma? Sicuramente il cibo (ride ndr), poi le persone che ho conosciuto da quando sono arrivato qua, persone bellissime. Sono molto contento di questo».

OBIETTIVI E RICORDI – «Voglio fare il meglio possibile e fare più gol possibili. Non ho un numero in testa ma voglio fare più gol e fare in modo che la squadra vinca più partite. Il gol più bello? Quello alla Juve nella scorsa stagione. Forse non è il più bello ma è il più importante. Perché mi chiamano El Burro? Non posso dirlo (ride, ndr)».

