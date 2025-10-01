Pellegrino, il gioiello del Parma che incanta la Serie A e attira i grandi club. E Gasperini...

Il Parma non ci sta e respinge 15 milioni per Pellegrino: anche Gasperini lo aveva richiesto per la Roma

La prima vittoria stagionale del Parma Calcio contro il Torino porta la firma di Mateo Pellegrino, attaccante argentino classe 2003, autore di una doppietta decisiva che ha acceso i riflettori su di lui. Figlio d’arte – il padre Mauricio è stato difensore e allenatore in Europa – Pellegrino si sta affermando come uno dei talenti più interessanti del panorama calcistico internazionale.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, diversi top club hanno già messo gli occhi sul giovane centravanti, soprannominato “El Tanque” per la sua fisicità e capacità di incidere in area di rigore. Il Parma, però, non sembra intenzionato a privarsene a breve. In estate, infatti, la società ducale avrebbe rifiutato un’offerta dall’estero superiore ai 15 milioni di euro, convinta che il valore del giocatore possa crescere fino a raddoppiare. Da ricordare che il Vélez Sarsfield, club argentino da cui Pellegrino è stato acquistato, detiene ancora il 50% sulla futura rivendita.

Le squadre interessate a Pellegrino

Oltre alla Roma, che segue con attenzione l’evoluzione del ragazzo, anche diversi club stranieri hanno manifestato interesse: Atletico Madrid, Villarreal, Tottenham, West Ham e Nottingham Forest figurano tra le società che monitorano da vicino le prestazioni del bomber argentino. Tuttavia, per convincere il Parma a cedere il suo gioiello servirà una maxi offerta, e ogni discorso concreto sembra rimandato almeno alla prossima estate.

La posizione del Parma e il ruolo di Cuesta

Il tecnico gialloblù Fabio Cuesta, allenatore spagnolo con un passato nelle giovanili del Barcellona, considera Pellegrino un elemento imprescindibile del suo progetto tattico. I numeri lo confermano: cinque gol in sette presenze stagionali, di cui due in campionato, testimoniano l’impatto dell’attaccante sul gioco offensivo della squadra.

Difficile, se non impossibile, che la Roma o altri club possano affondare il colpo già a gennaio. L’intenzione del Parma è chiara: trattenere Pellegrino almeno fino al mercato estivo del 2026, blindando così il proprio talento più prezioso.

La crescita di Mateo Pellegrino rappresenta una delle storie più interessanti della Serie A 2025/26. Con le sue prestazioni, l’attaccante argentino non solo sta trascinando il Parma, ma si candida a diventare uno dei protagonisti del calcio europeo nei prossimi anni.