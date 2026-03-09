Connect with us
Pellegrino punta in alto: «L’obiettivo salvezza si sta avvicinando. Il Milan mi segue? Vi rispondo così»

1 ora ago

L’attaccante del Parma, Mateo Pellegrino, ha analizzato il momento della squadra e ha commentato le voci di mercato che lo accostano al Milan

Il Parma si gode le parole di Mateo Pellegrino. A margine della 21^ edizione torneo Amici dei Bambini, il centravanti ha ribadito la totale dedizione. Dopo aver ritirato un premio, ha sottolineato come l’obiettivo salvezza sia ormai vicino. Sui recenti accostamenti al Milan, ha smentito ogni distrazione, dicendosi felicissimo del recente rinnovo.

SODDISFAZIONE – «Sono davvero felici di ricevere questo premio, mi hanno scelto per essere un esempio per i più piccoli, è una grande soddisfazione».

OBIETTIVO SALVEZZA VICINO? – «L’obiettivo si sta avvicinando, ma dobbiamo continuare a lavorare perché la strada è ancora lunga. A livello personale non sono soddisfatto, io voglio sempre di più e voglio sempre migliorare».

L’ACCOSTAMENTO IN CHIAVE MERCATO AL MILAN? – «Certo, gli interessi fanno piacere, ma io sono totalmente concentrato sul Parma. Ho appena rinnovato, sono davvero felice».

