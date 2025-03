Percassi: «Ci aspettano 12 gare difficilissime, compresa oggi. Andiamo avanti passo dopo passo»

Le parole di Luca Percassi, dg dell’Atalanta, prima del calcio d’inizio della partita della Dea contro il Venezia

Luca Percassi ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Atalanta Venezia. Di seguito le sue parole.

«Ci aspettano 12 partite, oggi sarà difficile con un Venezia in salute e servirà la migliore Atalanta per portare a casa una vittoria difficile, poi vedremo partita dopo partita. Diciamo che in estate pensavamo di aver messo a disposizione del mister una rosa competitiva: abbiamo più punti dell’anno scorso, ma il campionato si costruisce passo dopo passo. Sappiamo che ci aspettano molte partite importanti, ma la nostra classifica è straordinaria: rimanere in questa zona sarebbe un trionfo, ma non va lasciato nulla di intentato. Maldini? Un ragazzo che aveva tante richieste e che ha scelto noi, siamo contenti di averlo messo a disposizione del mister. Sta a lui mettersi in mostra, ma è un ragazzo giovane, italiano e per bene e che ha dimostrato fin dal primo giorno di essere perfetto per il progetto Atalanta».