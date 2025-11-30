Percassi a Dazn prima di Atalanta Fionretina: «Impatto immediato dell’allenatore. Se il gruppo resta concentrato, possiamo fare felici i tifosi»

Percassi a Dazn prima di Atalanta Fionretina. L’amministratore delegato della Dea ha parlato nel pre partita della gara di campionato del suo allenatore

Prima della sfida contro la Fiorentina, ai microfoni di DAZN è intervenuto Luca Percassi per introdurre la gara e commentare il momento dell’Atalanta. L’ad nerazzurro ha sottolineato la forza del gruppo, l’impatto della nuova guida tecnica e il peso dei singoli, ricordando però come il rendimento passi sempre dal collettivo.

L’IMPATTO DELL’ALLENATORE – «Fin dal primo giorno, l’allenatore ha avuto un grande impatto. Ha un carattere determinato e ha chiaro in testa quello che vuole fare».

LOOKMAN E IL GRUPPO – «Lookman? In generale, penso che dobbiamo pensare a tutta la squadra con la stessa idea: se tutti giocano con la testa, dando il massimo potremo fare contenti i tifosi».

LA CULTURA DEL LAVORO – «La gente sa cosa vuol dire giocare a calcio, dobbiamo sempre dare il massimo in campo. Tutti i giocatori, sia in campo, sia in panchina, sono fondamentali così come Scamacca: quando sta bene, sappiamo quanto può essere determinante. Nel momento in cui lui è a disposizione, sappiamo quanto è importante».