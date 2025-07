Percassi su Lookman: «Lui vuole andare via, ma il mercato è imprevedibile. L'offerta dell'Inter è arrivata, ma dall'Atalanta...» - Calcio News 24

L’amministratore delegato Luca Percassi ha parlato così della situazione tra l’Atalanta e Ademola Lookman

In vista della conferenza stampa di Ahanor, l’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Lookman.

«Lookman? Io quello che posso dire è che Ademola da qualche tempo ha manifestato il suo desiderio di andare via dall’Atalanta. Per noi non è un grande segreto. Era il giocatore che doveva partire: una cessione all’anno fa parte della nostra filosofia. Purtroppo il mercato porta cosa inaspettate tipo la cessione di Retegui Retegui, e per Ademola nonostante tanti interessi non c’è mai stato nulla di concreto fino a ieri, quando è arrivata dall’Inter una proposta scritta. L’Inter è una società molto amica dove ho un grande rapporto con Beppe Marotta e in questi giorni valuteremo con grande serenità l’offerta che abbiamo ricevuto. Quello che posso dire è che visto che si leggono tante cose, i valori li decide soltanto la società»