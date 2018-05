Juventus e Genoa in Lega per una riunione importante ma anche per parlare di mercato. Le parti si incontreranno per Mattia Perin

Juventus e Genoa a lavora per il passaggio di Mattia Perin in bianconero. Il portiere del Genoa ha un solo anno di contratto con la Juve e, quasi certamente, cambierà maglia a fine stagione. L’estremo difensore del Genoa nelle scorse ore ha fatto capire le sue intenzioni: «Juve? Sapere di essere un loro obiettivo mi gratifica molto, anzi moltissimo. Piacere alla Juventus non è da tutti, già questo per me è motivo di orgoglio, mi fa molto piacere. Affare chiuso? Non che io sappia, ma è chiaro che se ci fosse la possibilità, andrei alla Juventus».

In questi minuti è in corso una riunione in Lega importantissima: si parla di diritti tv. A margine dell’incontro ci sarà anche un summit di mercato tra Genoa e Juve per parlare del futuro di Mattia Perin. Il portiere classe ’92 è un obiettivo dichiarato della Juventus e in questi minuti, Marotta e Perinetti, entrambi presenti alla riunione, ne stanno parlando. Il portiere del Genoa può lasciare i rossoblù per andare alla Juve. Le prossime ore potrebbero essere importantissime. Presto nuovi aggiornamenti.