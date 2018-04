Mattia Perin è nella lista di Cristiano Giuntoli, il portiere genoano è tra i più accreditati per succedere a Pepe Reina

Il rendimento di Perin è, da tempo ormai, monitorato dal Napoli che, a giugno, perderà Pepe Reina, promesso sposo del Milan. Il Capitano del Genoa è destinato ad animare la prossima sessione estiva di calciomercato e se la giocherà, molto presumibilmente, con Bernd Leno per i guantoni azzurri. Conosce già il nostro campionato, a dispetto del numero 1 tedesco, ma non ha la stessa abilità con i piedi del collega di proprietà del Bayer Leverkusen.

Intanto, però, Mattia non nasconde le sue ambizioni alla stampa, parlandone a margine di un evento benefico: «Futuro al Napoli? Il nostro obiettivo è terminare dignitosamente questa stagione, visto che il campionato non è di certo cominciato nel migliore dei modi. Avremo partite contro avversari abbordabili, motivo per cui abbiamo la possibilità di conquistare diversi punti. Sono concentrato sul campo e, per il mio futuro, vedremo da giugno in poi. Sogno di giocare in Champions League da quando ero bambino, è la mia ambizione. E la Nazionale? Nel momento in cui Gianluigi Buffon lascerà, ci saranno tanti portieri pronti a prendere il suo posto in azzurro».