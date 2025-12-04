Perin: «Sul piano tattico è fenomenale, veramente incredibile, maniacale. Ha delle letture in campo che sono da assoluto fuoriclasse» – VIDEO

Perin, intervenuto a Fossano in occasione di un evento promosso da Balocco, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Le sue parole

(Marco Baridon inviato a Fossano) – Mattia Perin, portiere della Juventus, ha preso parte a un evento organizzato da Balocco, intervenendo pubblicamente per rilasciare alcune dichiarazioni. Ecco le parole raccolta da Juventusnews24:

COME STAI – «Benissimo, ho avuto un piccolo affaticamento ma sto facendo di tutto per cercare di esserci con il Napoli. Non vogliamo far diventare il problema più serio di quello che è».

SPALLETTI LO HA DEFINITO INFLUENCER CARISMATICO – «Tra l’altro mi ha fatto sorridere quando l’ho sentito perché in una società di oggi l’influencer è molto utilizzato. Il mister ha veramente un ampio bagaglio lessicale e certe volte viene fuori con dei termini incredibili. È una responsabilità che ho scelto di assumermi data l’età e la fortuna che ho avuto di condividere lo spogliatoio con delle leggende di questo club e del calcio mondiale. Più che una responsabilità metto a disposizione la mia esperienza per i più giovani. È una scelta che faccio quotidianamente ogni mattina soprattutto quando ci sono periodi più lunghi dove non gioco e potrebbero arrivare delle mancanze di stimoli. Svegliarmi una mattina e avere l’obiettivo di andare al campo e di essere una guida o comunque una persona che mette la propria esperienza a disposizione dei più giovani mi dà tantissimi stimoli. Mi dà l’energia e l’entusiasmo giusto per stare sempre a livello prestativo in forma».

SPALLETTI – «Sul piano tattico è fenomenale, veramente incredibile, maniacale. Ha delle letture in campo che sono da assoluto fuori classe. Me ne aveva parlato, per esempio Daniele De Rossi, che ha avuto tanti anni alla Roma, me ne parlava quando eravamo in Nazionale insieme e ora capisco realmente quello che lui diceva. Ha dei dettagli, delle piccole cose, una meticolosità veramente fuori dal comune, non umana e questa cosa qui sicuramente aiuta a migliorarci sia singolarmente che come gruppo perché in uno sport e in un livello dove la differenza tra squadra è veramente sottile, anche solo l’1% fa tutta la differenza del mondo e questo è quello che lui ci sta portando. Ci sta facendo capire che l’1% più l’1%. più l’1% più l’1%, più l’1%, più il 5% fa tutta la differenza del mondo tra vincere o non vincere una partita, tra passare o non passare un turno. Mi ha sorpreso veramente in positivo».

ASSENZE VLAHOVIC E GATTI – «Sono assenze pesanti però in un club come la Juventus sicuramente quella di Dusan che sarà più lunga sarà complicato ma abbiamo comunque giocatori come Jonathan e Lois che se sono arrivati alla Juventus è perché lo meritano, lo vedo quotidianamente dentro il campo di allenamento. Chi è qui è perché comunque è stato scelto e ha avuto la bravura di arrivare alla Juventus, certe volte è più difficile dimostrarlo, ci vuole un periodo di ambientamento ma sono sicuro che arriverà il momento in cui tutte e due dimostreranno di essere pienamente all’altezza di questa maglia»

ALLENATORI ALLA JUVE – «Ho avuto la fortuna di avere tantissimi allenatori come Max Allegri, ha dei colpi di genio, una genialità incredibile, è anche lui delle letture che erano fuori dal comune, in queste letture è quasi del geniale sia il mister Spalletti che Max. La territorialità li unisce da questo punto di vista perché in Toscana c’è un pizzico di genio che nasce lì da questa qualità. Da tutti ho imparato qualcosa, ormai ho 33 anni e cerco di apprendere quotidianamente il più possibile perché mi piace molto ridare indietro quello che ho imparato al più giovane».

LEGGI LE PAROLE COMPLETE DI PERIN SU JUVENTUSNEWS24