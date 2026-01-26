Perisic Inter, il ritorno prende forma: l’ultima settimana di mercato può scrivere il destino della fascia nerazzurra

Perisic Inter: verso un incredibile ritorno: gli ultimi giorni di mercato saranno decisivi per la corsia nerazzurra

L’ultima settimana di mercato potrebbe finalmente consegnare a Cristian Chivu il rinforzo d’esperienza che attende per la corsia laterale. Il nome in cima alla lista è quello di Ivan Perisic, classe 1989, uno dei protagonisti della storia recente dell’Inter e già ben inserito nell’ambiente nerazzurro grazie al lungo ciclo vissuto tra il 2015 e il 2022, con in mezzo la parentesi vincente al Bayern Monaco. Conoscenza del contesto, duttilità e affidabilità rendono il croato il profilo ideale per affrontare la fase decisiva della stagione.

La gestione di Perisic al PSV

Le ultime indicazioni provenienti dal PSV Eindhoven confermano che Perisic resta parte integrante del progetto tecnico, anche se con un minutaggio gestito con attenzione. Nella gara di campionato contro il NAC Breda è subentrato solo nella ripresa, scelta che l’allenatore Peter Bosz ha motivato con la necessità di preservarlo in vista del delicatissimo impegno di Champions League contro il Bayern Monaco. Una decisione che evidenzia quanto il croato sia considerato, ma anche quanto il suo futuro dipenda dal percorso europeo degli olandesi.

Champions e mercato: un destino intrecciato

Secondo La Gazzetta dello Sport, un’eventuale eliminazione del PSV per mano dei bavaresi potrebbe aprire definitivamente la strada al ritorno di Perisic a Milano. In quel caso, il club olandese non ostacolerebbe la cessione, permettendo all’Inter di riabbracciare un giocatore ancora in grado di garantire qualità nei cross, disciplina tattica e copertura difensiva, nonostante i 37 anni.

Luis Henrique e l’interesse del Besiktas

L’arrivo di un nuovo esterno comporterebbe però una cessione nel reparto avanzato. Il principale indiziato è Luis Henrique, talento brasiliano che fatica a trovare spazio nelle rotazioni di Chivu. Sempre secondo le indiscrezioni, il Besiktas avrebbe già manifestato un forte interesse per il giocatore, alla ricerca di rinforzi offensivi. La sua eventuale partenza contribuirebbe a finanziare l’operazione che riporterebbe Perisic in nerazzurro.

