Perrone Inter, la pista prende quota! La mossa di Zanetti, ma c’è un’incognita col Como

Perrone Inter, la pista prende quota! La mossa di Zanetti, ma c’è un’incognita! Gli ostacoli per arrivare al centrocampista del Como

L’Inter segue con attenzione Máximo Perrone, centrocampista argentino del Como che si sta mettendo in luce nella squadra costruita da Cesc Fabregas, tecnico spagnolo che ha dato identità e ambizione al club lariano. Come sottolinea il Corriere dello Sport, l’interesse nerazzurro è reale e nasce dalle qualità di un giocatore che abbina ordine, sostanza e visione di gioco. Perrone, che possiede anche il passaporto spagnolo, forma con Da Cunha una coppia di centrocampo molto solida e rappresenta uno dei segreti della stagione del Como. Meno appariscente rispetto ad altri compagni, ma decisivo per equilibrio e pulizia tecnica, il regista argentino ha anche l’età giusta per rientrare nei parametri fissati dalla proprietà nerazzurra per il futuro.

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Il prezzo cresce e il Como non vuole fare sconti

Il vero ostacolo, però, riguarda la valutazione economica del cartellino. Perrone era arrivato sul lago nell’estate 2024 in prestito dal Manchester City, prima di essere riscattato dal club lombardo per 13 milioni di euro. Oggi, secondo il quotidiano romano, la sua quotazione è almeno raddoppiata, anche perché il Manchester City ha mantenuto il 30% sulla futura rivendita. Questo significa che, per convincere il Como a sedersi davvero al tavolo, servirà un’offerta molto importante. La società lariana, forte della crescita del giocatore e della propria solidità, non sembra infatti intenzionata a privarsene facilmente, soprattutto senza una proposta all’altezza del valore raggiunto dal centrocampista argentino in questa stagione.

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Zanetti coinvolto, ma sull’argentino c’è anche il Napoli

A confermare quanto l’Inter faccia sul serio c’è anche il coinvolgimento di Javier Zanetti, vicepresidente del club milanese e figura sempre molto influente nelle operazioni che riguardano il mercato sudamericano. Il suo interessamento viene letto come un segnale concreto della volontà interista di approfondire il discorso. Resta però viva anche la concorrenza del Napoli, altra società che apprezza molto il profilo di Perrone. Per questo i nerazzurri sanno di dover muoversi con attenzione e tempismo. Il giocatore piace, il profilo è ritenuto ideale, ma serviranno cifre pesanti e una trattativa costruita con precisione per piegare le resistenze del Como.