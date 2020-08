Dopo la retrocessione il Serie C, il Perugia avrebbe individuato in Fabio Caserta il nuovo allenatore

Il Perugia, dopo la retrocessione in Serie C arrivata tramite i playout con il Pescara, è alla ricerca di un nuovo allenatore per ripartire e ricostruire.

Il nome in cima alla lista del nuovo corso targato Massimiliano Santopadre e Marco Giannitti, sarebbe quello di Fabio Caserta; ex allenatore della Juve Stabia. Il Perugia dovrebbe chiudere la trattativa col tecnico entro i prossimi due giorni.