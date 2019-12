Pescara, insulti razzisti a Machin: il provvedimento del club

Il Pescara ha denunciato pubblicamente un sostenitore del club, intervenuto su Instagram per criticare la prestazione di Machin contro il Chievo attraverso epiteti razzisti.

Pronta la risposta dei biancazzurri, che hanno ripreso il commento discriminatorio e hanno sentenziato: «Tale commento è stato indirizzato quest’oggi nei confronti del nostro giocatore. È INACCETTABILE e faremo del nostro meglio per tenere questo individuo lontano dai Social e non solo».

“Wank go play bowls monkey 🐒🐵🍌”

Tale commento è stato indirizzato quest’oggi nei confronti del nostro giocatore @Pepin10_.

È INACCETTABILE e faremo del nostro meglio per tenere questo individuo lontano dai Social e non solo. THAT’S ENOUGH. #NoToRacism | #NoAlRazzismo pic.twitter.com/A5uDY6qAL3

— Pescara Calcio (@PescaraCalcio) 29 dicembre 2019