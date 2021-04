Pessina può rientrare per Atalanta-Juve, ma andrà (forse) in panchina

Pessina ha ultimato i dieci giorni di isolamento per il Covid. Ora servono due tamponi negativi per tornare a disposizione per Atalanta-Juve

L’Atalanta per domenica potrebbe recuperare a sorpresa anche Matteo Pessina. C’è una possibilità di recupero concreta per riavere a disposizione anche il centrocampista nerazzurro, in isolamento da nove giorni, da martedì a 6 aprile, dopo un tampone che ha riscontrato la positività al Covid seppur da asintomatico. Già oggi, essendo arrivati al decimo giorno previsto dal protocollo, il giocatore monzese del 1997 verrà sottoposto ad un primo tampone che, in caso di negativizzazione, gli riaprirebbe le porte del gruppo, almeno per gli allenamenti. E a questo punto Pessina potrebbe anche essere convocato per la gara casalinga di domenica pomeriggio al Gewiss Stadium contro la Juventus. Per ottenere il definitivo via libera dall’ATS di Bergamo servirà comunque un secondo tampone molecolare negativo nella giornata di venerdi.

Probabilmente però Pessina sarà comunque destinato ad andare in panchina: non essendosi allenato con la squadra per dieci giorni il ragazzo di Monza non avrebbe la miglior condizione per una partita così importante e verrebbe preservato per la successiva trasferta quattro giorni dopo sul campo della Roma. Gasperini è intenzionato a confermare Ruslan Malinovskyi da trequartista davanti ai mediani De Roon e Freuler: come a Firenze toccherà ancora all’ucraino il compito di fare da regista.