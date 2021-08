Matteo Pessina parla dell’importanza del sacrificio per arrivare e restare ad alti livelli: ecco le parole del centrocampista

Matteo Pessina, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato a margine del Meeting per l’amicizia fra i popoli di Rimini. Le parole riportate da TMW.

«Non ci deve essere la paura di fallire se sei sicuro di quello che fai, se hai fiducia nelle tue qualità, non perderai mai. Sembra una banalità, ma se perdi una partita, avrai imparato qualcosa. Penso che il talento sia niente senza saper lavorare, sapersi sacrificare. Rimane una cosa fine a se stessa. Si è fortunati se si ha talento, però bisogna anche mettere in gioco le altre carte, per mantenerlo e per fare qualcosa di grande. Ho sempre detto che il mio più grande talento è quello di saper lavorare in un certo modo».