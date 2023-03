Petagna deluso da Mancini: «Posso essere utile all’Italia ma non mi chiama»

Andrea Petagna deluso dalle scelte del commissario tecnico Roberto Mancini: le dichiarazioni dell’attaccante del Monza

Andrea Petagna, al Corriere della Sera, ha avuto modo di parlare con rammarico della Nazionale.

LE PAROLE – «Mi dispiace non essere mai stato convocato da Mancini. Eppure da quando c’è lui ho avuto una buona esperienza a Bergamo, segnato tanti gol con la Spal e trovato il mio spazio a Napoli prima di arrivare a Monza. Non mi ha mai chiamato, nemmeno una volta, giusto per conoscersi e capire cosa posso dare. Magari c’è chi non si vede per tutta la partita e poi segna, io sono convinto di avere qualità che possono essere utili alla Nazionale».