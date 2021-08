Sandro Piccinini, giornalista e telecronista, ha rilasciato queste dichiarazioni in vista della prossima Champions League

A margine della presentazione della nuova Champions League su Amazon Prime Video, Sandro Piccinini ha rilasciato queste dichiarazioni.

«Sono molto ottimista sul riscatto delle italiane in Champions League. A livello di club, con Sarri, Gasperini e De Zerbi, abbiamo già visto un cambio di mentalità. E poi con la Nazionale abbiamo visto qualcosa di più, ovvero quella mentalità portata alla vittoria. I giocatori che hanno vinto con la Nazionale porteranno entusiasmo. Alcuni tifosi sono preoccupati per le cessioni, ma la Champions non si vince solo con i soldi, altrimenti negli ultimi dieci anni Psg e City avrebbero vinto sempre e invece non hanno vinto mai. La Champions è una grande competizione».

