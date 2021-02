Sandro Piccinini dice la sua sulla Juventus e sulla difesa dei bianconeri: ecco le dichiarazioni del noto giornalista

Sandro Piccinini, dagli studi di Sky Sport, ha parlato della difesa della Juventus nella match contro la Roma.

«La Juventus ha richiuso la porta con Bonucci e Chiellini, ha subito solo un gol in Coppa Italia. Lazio e Inter lo stesso, il Napoli gestisce un po’ peggio. Pirlo ha vinto come Allegri? Un grande complimento, saper difendere non è da tutti».