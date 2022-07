Pinamonti-Atalanta, la recompra (scomoda) imposta dall’Inter

L’affare Pinamonti è ancora bloccato in casa Atalanta: l’Inter vuole la recompra (che alla Dea risulta scomoda)

Per l’Atalanta comprare un vice Duvan come Andrea Pinamonti è una priorità, ma la strada si sta dimostrando fin troppo in salita. Se col giocatore si era riusciti a trovare l’intesa (stipendio compreso), è con l’Inter stessa che si sono create ulteriori problematiche.

20 milioni non sono un problema per la Dea, bensì il famoso diritto di recompra a 30 milioni imposto dai milanesi: non dando ai bergamaschi la possibilità di avere il giocatore al 100%. Certo, le pretese economiche sono state leggermente abbassate, ma quella clausola è ancora lì. All’Atalanta non resta che aspettare, ma occhio a Sassuolo e Salernitana: ben disposte a venire incontro a tali pretese, ma solo la Dea è riuscita a persuadere completamente il giocatore.