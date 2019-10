PINAMONTI: «C’è amarezza ma abbiamo giocato al massimo» – VIDEO

Andrea Pinamonti commenta con grande amarezza la sconfitta al fotofinish contro la Juve al termine di una buona prova del Grifone

(-Dal nostro inviato all’Allianz Stadium) Non può che essere amareggiato Andrea Pinamonti per la sconfitta rimediata all’ultimo secondo dal Genoa contro la Juve. L’attaccante del Grifone ha disputato una buona prova senza però riuscire ad impensierire Buffon. Queste le sue parole in zona mista.

«Nello spogliatoio c’era tanta amarezza perchè sapevamo di aver giocato al massimo. Peccato uscire da qui senza punti»