Pinto presenta Abraham: «10 giorni di trattativa difficili, importante la voglia del giocatore»

Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, ha parlato in conferenza stampa presentando Tammy Abraham. Le sue parole

«Buongiorno a tutti. Come credo voi immaginate sono molto felice per presentare Tammy. Le sue ultime due partite sono state importanti per capire di che profilo di giocatore stiamo parlando. Era stata la prima scelta che volevamo portare alla Roma. Sono stati 10 giorni difficili di trattativa, per me è stata importante la voglia del calciatore di uscire dalla sua confort zone che era Londra e venire qui. Sono felice di averlo convinto e di essere qui oggi».