Milan, Pioli: «Vittoria pesante oggi. Bilancio? Voto altissimo»

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky al termine della sfida contro l’Empoli. Le dichiarazioni del tecnico del Milan:

SULLA PARTITA: «La vittoria di oggi è pesante, abbiamo reagito con carattere contro un avversario che gioca molto bene. Oggi contava solo quello per la fiducia e per il nostro momento, una gara che pesava molto. Dobbiamo gestire questa sosta perchè avremo una ripresa difficile».

SU KESSIE: «Kessié trequartista per il loro sistema di gioco, volevo un centrocampo più compatto e di corsa, in questo momento Frank va molto bene a riempire l’area. Ha le caratteristiche giuste per quella posizione. Poi ho fatto riposare Brahim Diaz che ora potrà recuperare».

SUL VOTO AL 2021: «Il voto al 2021 è alto perchè siamo tornati competitivi, ora si sono alzate le aspetttative perchè vogliamo vincere. Il girone di ritorno sarà più complicato, dobbiamo recuperare giocatori. Sono contento della reazione perchè rimaniamo un gruppo giovane e questi momenti servono per crescere».

